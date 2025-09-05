Иск к организаторам фортификаций под Белгородом рассмотрят в закрытом режиме

Сумма взыскания по иску составляет порядка 1 млрд рублей

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Останкинский суд Москвы закрыл процесс по иску Генпрокуратуры РФ о взыскании порядка 1 млрд рублей солидарно с организаторов строительства фортификационных сооружений в Белгородской области. Передает корреспондент ТАСС.

"Суд рассмотрит иск заместителя генерального прокурора РФ в интересах Российской Федерации к Петрякову С. В., Новикову И. А., Боровкову Д. В., Зайнуллину Р. Ш., Зимину К. В., Сошникову А. Г., ООО "Регион Сибирь", ООО "Стройинвестрезерв" о взыскании 924 873 795, 80 рублей в закрытом режиме", - заявил участник процесса.

Ранее сообщалось, что в обоснование исковых требований указано, что Генеральной прокуратурой РФ установлены факты коррупционного обогащения указанных лиц, занимающих публично значимые должности в Белгородской области, при выполнении государственных контрактов на строительство фортификационных сооружений, обеспечивающих безопасность страны.

Рустэм Зайнуллин занимал пост заместителя главы Белгородской области. Другими ответчиками выступают начальник управления капитального строительства (УКС) региона Алексей Сошников, коммерсанты Сергей Петряков, Иван Новиков, Константин Зимин и Дмитрий Боровков, а также компании "Регион Сибирь" и "Стройинвестрезерв". Зайнуллин, Петряков, Новиков и Зимин арестованы по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).