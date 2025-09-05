По словам представителя "Голдгеопрома" Максима Тютюнника, застройщик разработал план противоаварийных работ для торгового дома и торговых лавок Красикова

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Банк ДОМ.РФ подписал соглашение о взаимодействии с застройщиком "Голдгеопром" о восстановлении и реконструкции объектов культурного наследия (ОКН) в Чите. Соответствующий документ подписан на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), сообщили в госкомпании.

"На Восточном экономическом форуме Банк ДОМ.РФ подписал соглашение о взаимодействии с компанией СЗ (специальный застройщик) "Голдгеопром" с целью восстановления и реконструкции объектов культурного наследия в Чите", - отмечается в сообщении.

Речь идет о двух ОКН - "Торговый дом Красикова" и "Торговые лавки Красикова А. С.", включенных в перечень пилотных объектов Забайкальского края по программе льготного кредитования объектов культурного наследия. Банк планирует предоставить льготный кредит по ставке 4% годовых на восстановление этих зданий. В дальнейшем объекты будут использоваться под коммерческие цели.

"Благодаря приспособлению исторических зданий под современное использование в городах появляются новые точки притяжения для жителей и туристов, при этом удается сохранить историческое наследие территорий", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правления Банка ДОМ.РФ Антона Медведева.

По словам представителя "Голдгеопрома" Максима Тютюнника, застройщик разработал план противоаварийных работ для торгового дома и торговых лавок Красикова, который в ближайшее время будет согласован в региональной службе охраны ОКН. Целью является восстановление исторического Второвского пассажа, в который входят эти два объекта, добавил он.

Х Восточный экономический форум проходит в этом году во Владивостоке 3-6 сентября. Главной темой станет "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". В рамках деловой программы ВЭФ запланированы более 100 тематических сессий, разделенных на семь блоков. Ожидается, что в форуме примут участие более 4,5 тыс. человек из более чем 70 стран и территорий. Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер.