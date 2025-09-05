Общая стоимость новых проектов составляет порядка 27 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Госкорпорация ВЭБ.РФ и Хабаровский край на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) подписали соглашение о сотрудничестве по реализации новых проектов на 27 млрд рублей, сообщила пресс-служба ВЭБ.

"В центре нашего внимания - проекты в спортивной и туристической инфраструктуре, которые повышают инвестиционную привлекательность региона. Общая стоимость новых проектов, о финансировании которых мы договорились сегодня, составляет порядка 27 млрд рублей, их реализация предусмотрена, в том числе в рамках льготного механизма по линии Минвостокразвития России", - сказал заместитель председателя ВЭБ.РФ Артем Довлатов, слова которого приводятся в сообщении.

Он отметил, что ВЭБ готов также оказать содействие в поиске профильных инвесторов. "Для их финансирования мы готовы привлекать все инструменты организаций, входящих в группу ВЭБ.РФ, привлекать софинансирование коммерческих банков", - сказал зампредседателя.

"В наших совместных планах - строительство финансово-делового центра "Хабаровск-сити", создание спортивно-туристического комплекса "Хехцир", туристического объекта "Парк дружбы народов на острове Большой Уссурийский", третий этап развития ГЛК "Холдоми", - сообщил губернатор Хабаровского края Дмитрий Демешин в своем Telegram-канале.

Председатель госкорпорации Игорь Шувалов подчеркнул, что крупные проекты обеспечивают региону не только рост промышленного производства, но и новые рабочие места.

По словам Демешина, в основе взаимодействия с ВЭБ.РФ лежит не просто инвестиционная логика, а комплексный подход к развитию территорий. При этом социальный и экономический эффект - в приоритете, добавил он. Демешин назвал подписание соглашения с ВЭБ.РФ началом стратегического партнерства, которое откроет региону новые возможности развития.

Инвестиционные проекты

В рамках соглашения определены следующие инвестиционные проекты: создание социальной и туристической инфраструктуры с общим объемом инвестиций не менее 4 млрд рублей в рамках инвестиционного проекта "Строительство финансово-делового центра "Хабаровск-сити"; спортивно-туристический комплекс "Хехцир", включающий строительство гостиничных комплексов, создание горнолыжной инфраструктуры общей протяженностью более 9 км, общий объем инвестиций составляет не менее 10 млрд рублей; "Парк Дружбы народов" на острове Большой Уссурийский, включающий строительство конгресс холла, выставочных залов, этнических магазинов, кафе, ресторанов, зоны отдыха, где общий объем инвестиций составляет порядка 4 млрд рублей. А так же развитие горного курорта "Холдоми", включающего строительство канатных дорог, гостиниц, ресторана, водно-оздоровительного комплекса, установку капсульных домов общая стоимость составляет порядка 9 млрд рублей.

"Считаю, подписание сегодняшнего соглашения о сотрудничестве - это старт стратегического партнерства, которое открывает для нашего Хабаровского края новые возможности для масштабного, качественного развития. Мы высоко ценим готовность ВЭБ.РФ стать нашим надежным партнером в реализации амбициозных задач, стоящих перед Хабаровским краем. Уверен, что мощный экспертный, финансовый и организационный потенциал Корпорации станет тем самым катализатором, который позволит вывести на принципиально новый уровень ключевые для нас проекты", - отметил первый заместитель председателя правительства Хабаровского края Сергей Абрамов.

О форуме

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.