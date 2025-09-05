FESCO и Softline будут разрабатывать ПО для российской логистической отрасли

Стороны подписали соответствующее соглашение на полях ВЭФ

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Транспортная группа FESCO (предприятие в контуре управления Росатома) и группа IТ-компаний Softline будут совместно разрабатывать и внедрять программные решения для российской логистической отрасли. Соглашение об этом подписано на полях Восточного экономического форума (ВЭФ).

Стороны намерены развивать сотрудничество в сфере разработки и внедрения отечественных программных решений для российской логистической отрасли, в том числе с использованием технологий машинного обучения. Помимо этого, компании рассмотрят возможность применения продуктов ГК Softline в операционной деятельности FESCO, прежде всего в сфере контейнерных перевозок и портовой логистики.

В начале июня компания "Росатом автоматизированные системы управления" (РАСУ, дивизион "АСУ ТП и электротехника" Росатома) и Softline сообщили о начале совместной разработки для российского рынка доверенных цифровых решений для автоматизации промышленности.

