Комитет госконтроля доложил, что результаты внеплановой проверки операторов криптоплатформ свидетельствуют о необходимости более тонких настроек такой деятельности

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе совещания по вопросам развития сферы цифровых знаков поручил определить четкие механизмы контроля сферы криптовалют. Об этом сообщило агентство БелТА.

"Задача государства в таких условиях - определить понятные, прозрачные правила игры и механизмы контроля в данной сфере. Это важно, поскольку это новое для страны направление", - сказал Лукашенко.

Близкий к пресс-службе президента Белоруссии Telegram-канал "Пул первого" напомнил, что республика стала одной из первых стран, где легализовали майнинг, торговлю и обмен криптовалют, а также ввели льготы и гарантии для IT-компаний.

В ходе совещания, как сообщает агентство, Комитет госконтроля доложил, что результаты внеплановой проверки операторов криптоплатформ свидетельствуют о необходимости более тонких настроек такой деятельности. "В частности, установлены нарушения при регистрации финансовых операций. Денежные средства белорусских инвесторов, выведенные за границу, в половине случаев не возвращаются. Так дело не пойдет", - подчеркнул Лукашенко.

Президент поставил задачу наметить ключевые моменты в новом правовом регулировании, которое позволит добросовестным субъектам хозяйствования из Белоруссии и иностранным инвесторам и "дальше спокойно работать в цифровой гавани" республики.