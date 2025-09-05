Инвестиции в этот проект оцениваются в 30 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Транспортно-логистический центр, способный принимать вагоны по российской и китайской колее, создадут в Забайкальском крае за 30 млрд рублей. Соответствующее соглашение подписано в ходе Восточного экономического форума, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В России и Китае разная ширина колеи для поездов. В России используется широкая колея (1 520 мм), в Китае - стандартная (1 435 мм). При пересечении границы требуется перевалка или перестановка вагонов.

"Соглашение было подписано между правительством региона и группой компаний ООО "ГПБ-Инфраструктурный холдинг" и ООО "Забсиб-логистика". Соглашение предусматривает создание и эксплуатацию транспортно-логистического центра, включающего контейнерные и навалочные терминалы, железнодорожную инфраструктуру для приема поездов как по широкой, так и узкой колее, а также промышленную зону с инженерной и транспортной инфраструктурой для новых производств. Общий объем инвестиций в проект - 30 млрд рублей", - говорится в сообщении.

Помимо этого, было подписано соглашение с ООО "Корпорация Мосстройтранс". Оно предполагает создание и эксплуатацию комплекса транспортной инфраструктуры, включающего железнодорожный мост через реку Аргунь, мост через реку Урулюнгуй, железнодорожные линии, контрольно-пропускные пункты и досмотровые площадки для грузов на территории Забайкальского края. Инвестиции в этот проект оцениваются в 35 млрд рублей.

