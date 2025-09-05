Доля государства в банке ВТБ после допэмиссии сократится до 50% плюс одна акция

В рамках размещения ВТБ рассчитывает привлечь от 80 до 100 млрд рублей

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Доля государства в капитале ВТБ сократится после дополнительной эмиссии акций до 50% плюс одна акция. В рамках размещения ВТБ рассчитывает привлечь от 80 до 100 млрд рублей, сообщил журналистам на полях ВЭФ глава ВТБ Андрей Костин.

"Цена дополнительной эмиссии пока не определена, она будет установлена на заседании набсовета позже, сначала надо посмотреть рынок. Сейчас планируем привлечь от 80 до 100 млрд рублей. Считаем, что участвовать будут преимущественно стратеги (стратегические инвесторы - прим. ТАСС). <…> После этого доля государства сократится до 50% плюс одна акция", - сказал он.

Доля государства в ВТБ составляет около 60%.

Согласно сообщению банка, опубликованному 31 июля, наблюдательный совет ВТБ принял решение о дополнительной эмиссии 1,264 млрд обыкновенных акций. Способ размещения - открытая подписка. Цена размещения обыкновенных акций, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право их приобретения, будет определена не позднее даты начала размещения акций.

