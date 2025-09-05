ЦРПТ и Генпрокуратура РФ планируют развивать маркировку для сокращения нелегальных товаров

Система маркировки интегрирована с 27 федеральными ведомствами и органами власти всех 89 регионов страны, которые в режиме онлайн получают данные о нарушениях и оперативно пресекают их

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки) и Генеральная прокуратура РФ займутся усовершенствованием функционала "Честного знака" для противодействия нелегальному обороту товаров. Об этом сообщила пресс-служба ЦРПТ по итогам рабочей встречи с представителями ведомства на Восточном экономическом форуме.

"Сотрудничество с Генеральной прокуратурой РФ - важный этап в усилении правовой основы системы "Честный знак". Объединение технологических возможностей маркировки и экспертизы правоохранительных органов не только минимизирует риски незаконного оборота, но и создаст новые условия для честной конкуренции на рынке. Для бизнеса это повышение доверия со стороны потребителей, а для государства - эффективный механизм контроля, который работает в режиме реального времени", - отметил замгендиректора ЦРПТ по взаимодействию с правоохранительными органами Александр Игнатиади.

Во встрече также приняли участие член совета директоров ЦРПТ Александр Демьянов и представители Генпрокуратуры. Как отметили стороны, возможности системы маркировки помогут еще быстрее выявлять и останавливать незаконную торговлю.

На текущий момент система маркировки интегрирована с 27 федеральными ведомствами и органами власти всех 89 регионов страны, которые в режиме онлайн получают данные о нарушениях и оперативно пресекают их.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.