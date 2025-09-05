На Кубани могут не выполнить план по постройке восьми объектов здравоохранения

Реализацию графика строительства и ввод этих объектов поручил взять под контроль замминистра здравоохранения Евгений Камкин

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Под риском невыполнения плана строительства и ввода в эксплуатацию находятся восемь объектов здравоохранения Краснодарского края в 2025 году. Реализацию графика строительства и ввод этих объектов поручил взять под контроль замминистра здравоохранения РФ Евгений Камкин на заседании совета при полпреде президента РФ в ЮФО Владимире Устинове.

"Я также хотел бы обратить внимание на Краснодарский край. <…> С учетом прошлых невыполнений по строительству пяти объектов, в этом году у нас нарастающим итогом стали восемь объектов, они находятся под риском, и поэтому просьба взять реализацию план графика строительства и ввод объектов в эксплуатации под личный контроль", - сказал он.

Замминистра добавил, что в 2025 году в крае планируется построить 104 объекта первичного звена здравоохранения, из которых уже введены 16 (11,5% от годового плана). Завершен также ремонт 18 медучреждений из 80 запланированных (22,5%). Также приобретено почти 6 тыс. единиц медицинского оборудования, из которых 5,8 тыс. уже поставлены (97,5%), и более 350 санитарных автомобилей, около 70% которых поставлены на учет в ГИБДД.

Уточняется, что в 2024 году в регионе капитально отремонтировали более 300 зданий медицинских организаций, смонтировали 32 модульные конструкции, ввели в эксплуатацию более 20 тыс. единиц оборудования и 1,7 тыс. санитарных автомобилей, при этом 5 объектов не были завершены.