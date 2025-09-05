По показателям самые активные по объему торговли страны это КНР и ОАЭ, отметил заместитель начальника управления уполномоченного по защите прав предпринимателей в Москве Сергей Невструев

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Экспорт московских компаний в дружественные страны, прежде всего БРИКС, превысил 11 млрд рублей за первое полугодие 2025 года. Об этом заявил ТАСС заместитель начальника управления уполномоченного по защите прав предпринимателей в городе Москве Сергей Невструев.

"Если брать статистику, то за первое полугодие 2025 года со стороны московских компаний в дружественные страны уже прошло экспорта на сумму более 11 млрд рублей. По показателям самые активные по объему торговли страны - это Китай и Объединенные Арабские Эмираты. И в целом в рамках текущего года мы ведем взаимоотношения примерно с 30 дружественными странами", - отметил он.

Замначальника управления рассказал, что особенно положительная динамика наблюдается в цифровой сфере. "У нас в Москве в целом в стране сильно развито IT-направление, во многом благодаря серьезным мерам поддержки сектора. Динамика наблюдается на примере ОАЭ, много программных продуктов поставляем и в Индию. И мы видим, как решения, которые упакованы нашими предпринимателями, уже поставляются в эти страны. То есть торговля активно идет не только по производственным категориям, но и во всем, что связано с IT", - поделился он.

При этом сейчас одним из ключевых направлений является развитие торговли именно со странами БРИКС. "Правительство Москвы в последнее время много взаимодействует со странами объединения, в частности в Латинской Америке. Буквально в прошлом месяце с 11 по 29 августа прошла серия бизнес-встреч в формате онлайн. И наша задача - максимально поддерживать предпринимателей, у которых есть амбиции, желание и настрой вывести продукт на эти рынки", - указал Невструев.

По его словам, благодаря форуму муниципальных городов БРИКС, который состоялся в прошлом году в Москве, были подписаны соглашения с рядом стран. "И в этом году мы видим, что они уже приносят свои результаты с точки зрения экспорта товаров московских производителей", - заметил эксперт.

Меры поддержки экспорта

Кроме того, фиксируется значительный запрос на поддержку со стороны партнеров добавил специалист. "У нас на текущий момент есть шесть представительств как раз в наших дружественных странах, - продолжил он. - И в рамках текущего форума мы видим, что много сессий проводится на тему взаимоотношений с представителями глобального Юга. И все говорят как раз про то, чтобы предприниматели, которые только задумались выйти на рынок, не наступали на те же грабли, на которые уже многие наступили. Поэтому посыл предпринимательскому сообществу - это взаимодействовать с институтами поддержки".

Замначальника управления уполномоченного по защите прав предпринимателей подробно остановился на мерах поддержки, которые реализуются столичными институтами. "В рамках правительства Москвы работает Московский экспортный центр, задача которого как раз взаимодействовать с такими предпринимателями в трех направлениях, - поделился он. - Первое - это обучение. Важно обучить предпринимателя, который хочет выйти в ту [или] иную страну конъюнктуре того рынка, [тому], как вообще это происходит и [какая существует] законодательная повестка внутри страны. И это важно понять до того, как заходить на этот рынок".

По словам Невструева, еще одно направление связано с маркетингом и продвижением внутри страны, "когда уже предприниматель вышел на рынок, это его знакомства в формате бизнес-миссий, либо когда делегация другой страны приезжает сюда, либо когда проходит выездная бизнес-миссия в формате переговоров с потенциальными заказчиками". "И третье направление - это финансовая поддержка, это грантовая поддержка и льготное финансирование с учетом текущей ключевой ставки и задача, которая заключается в развитии несырьевого экспорта. Это очень важно с точки зрения бизнеса, у которого есть потенциал выхода в зарубежные страны", - подчеркнул специалист.