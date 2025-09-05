В Вологодской области закрылись почти 40% вейп-шопов

Также прекратили работу 362 алкомаркета

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Более 120 вейп-шопов, или 39,5%, перестали работать в Вологодской области. За август закрылись 25 таких торговых точек, сообщил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Ранее глава региона заявлял, что намерен добиться полного запрета на продажу вейпов и любой никотинсодержащей продукции на территории области.

"Продолжаем профилактику рынка вейп-продукции. На старте инициативы, 9 июня, работало 316 торговых точек, из них 125 [, или 39,5%,] прекратили свою деятельность. За август закрылись 25 вейп-шопов", - сообщил Филимонов в своем Telegram-канале.

Помимо этого, прекратили работу 362 алкомаркета из 610, в том числе в августе закрылись 16 торговых точек. При этом в столице региона Вологде всего закрылось 93 алкомаркета из 118, в Череповце - 173 из 265.

"За август завершили деятельность 9 "наливаек". На фоне этого процесса растет количество получателей субсидии по нашей программе "5:3:3", - сообщил губернатор.

По данным пресс-службы главы региона, по программе "5:3:3", по которой предприниматели могут получить до 5 млн рублей льготного кредита под 3% годовых на три года под перепрофилирование алкомаркетов, уже предоставлено 11 займов на 43 млн рублей. Новые заведения появились в Вологде, Череповце, Кириллове, Грязовце, Липином Бору, Шекснинском округе. Например, в Череповце создается молодежное кафе с паназиатской кухней. Свое дело по франшизе открыл череповчанин Давид Баринский, он направит льготный кредит на закупку мебели и оборудования.