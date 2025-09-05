ЦБ до конца года не раз снизит ее, считает Андрей Костин

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ не будет повышать ключевую ставку. Регулятор, наоборот, до конца года не один раз снизит ее, полагает глава ВТБ Андрей Костин.

"Процесс пошел. Все понимают, что сегодня тенденция в одну сторону - ставка будет снижаться. Я не ожидаю каких-то рецидивов и возврата ставки на более высокие уровни. <...> Я думаю, что наш регулятор достаточно грамотный, об этом и президент сказал, поэтому дайте им поработать. Я думаю, ставка будет снижаться, до конца года мы еще не один раз увидим снижение", - сказал он в комментарии телеканалу "Россия-1" на полях ВЭФ.

Костин также отметил, что для банков "высокие ставки - это большие потери", они "теряют сотни миллиардов рублей".

