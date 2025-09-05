По мнению аналитиков, на рост цен влияют общая инфляция и дорогая рыночная ипотека, которые побуждают потенциальных покупателей переждать период повышенных ставок в съемном жилье

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Наибольший рост медианной ставки аренды однокомнатной квартиры эконом- и комфорт-класса площадью от 20 до 40 кв. м с мая по сентябрь 2025 года зафиксирован в Самаре (+20% - с 20 до 24 тыс. руб. в месяц) и Волгограде (+17%, до 24 тыс. руб.). Об этом говорится в исследовании сервиса Сбербанка "Домклик".

"Абсолютным лидером по росту стала Самара, где стоимость аренды увеличилась на 20% - с 20 до 24 тыс. руб. в месяц. Значительный прирост также показали Волгоград (+17%, до 24 тыс. руб.), Воронеж и Омск (оба +15%, до 23 тыс. руб. в месяц). На 13% выросла аренда во Владивостоке и Калининграде (до 45 тыс. и 34 тыс. руб. соответственно)", - отмечается в материалах.

Отмечается, что в Московской агломерации по росту цен лидируют Химки (+15%), Балашиха и Одинцово (по +13% в каждом), почти во всех из них количество лотов сократилось более чем вдвое. В Подольске медианная ставка снизилась на 7%, до 33 тыс. руб. на фоне обвального сокращения числа предложений на рынке.

Разнонаправленная динамика цен зафиксирована в трех самых популярных для аренды городах: в Санкт-Петербурге аренда подорожала до 45 тыс. руб. в месяц (+12%), в то время как в Москве этот показатель составил 6%, но стоимость аренды оказалась самой высокой - 63,5 тыс. руб. в месяц. В Казани ставки аренды снизились на 6%, до 30 тыс. руб. Единственным городом-миллионником, где цены остались стабильными, а предложение выросло (+2%), стал Краснодар. Как и в мае, медианная ставка аренды там составляет 23 тыс. руб. в месяц.

По мнению аналитиков, на рост цен влияют общая инфляция и дорогая рыночная ипотека, которые побуждают потенциальных покупателей переждать период повышенных ставок в съемном жилье. Еще один фактор - сезонность. Осенью цены традиционно растут, так как в крупные города устремляются студенты и работники из других городов.

В большинстве городов отмечено значительное сокращение предложения - в среднем на 25-30%. Аналитики полагают, что на это также влияет ситуация с рыночной ипотекой. Среди городов-миллионников наиболее сильное сокращение предложения у Екатеринбурга (-68%), Омска (-60%) и Уфы (-49%), Волгограда (-47%) и Красноярска (-43%). При этом есть несколько городов с растущим предложением: Самара, где количество объявлений в сентябре по сравнению с маем выросло на 32,7% и Калининград - на 16%.