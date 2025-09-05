Председатель ГД Вячеслав Володин отметил, что некоторые заводы после закрытия простаивают, так как действует запрет на перепрофилирование, а собственники не занимаются их развитием

КРАСНОДАР, 5 сентября. /ТАСС/. Госдума может принять решение о возможности выкупа регионами РФ заброшенных объектов промышленности. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин на совещании о социально-экономическом развитии Краснодарского края.

"Мы обсуждали возможность выкупа объектов недвижимости, территории. <…> Возможно, мы такое решение примем в отношении тех заброшенных территорий, которые не развиваются, где собственник как собака на сене - сам не развивает и нет возможности у региона развивать промышленность", - сказал Володин.

Он отметил, что некоторые заводы после закрытия простаивают, так как действует запрет на перепрофилирование, а собственники не занимаются их развитием. При этом, считает Володин, необходимо проработать подход, учитывающий право собственности и право на развитие.