Трутнев: преференциальные режимы на Дальнем Востоке нуждаются в доработке

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Действующие на Дальнем Востоке преференциальные режимы нуждаются в доработке. Об этом на итоговом пресс-брифинге Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Мы прекрасно понимаем, что преференциальные режимы нужно продолжать совершенствовать. <…> Выдавать сейчас то, что именно мы будем менять, мне не очень хочется", - сказал он.

Трутнев пояснил, что рассматривая на примере Крыма изменение объема поступления в бюджет и его связь с уровнем налогообложения "обнаружил, что не все так просто".

"Оказывается, снижая налоги можно получить лучший результат. Мы, собственно, это и демонстрируем. <…> У нас, да, действительно довольно значительными преференциями пользуются инвесторы. Но когда мы складываем стоимость преференций, складываем то, что получила экономика страны в рамках новых инвестиций и новых рабочих мест, то результаты получаются однозначно плюсовые. Поэтому мы эту работу обязательно будем продолжать", - пояснил вице-премьер.

