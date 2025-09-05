Зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе заявил, что локальные проблемы существуют уже сейчас

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Дефицит энергии на Дальнем Востоке начнется в 2026 году. Об этом на итоговом пресс-брифинге Восточного экономического форума (ВЭФ) сообщил зампред правительства РФ - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"У нас энергодефицит начинается со следующего года. Я понимаю, что локальные проблемы существуют уже сейчас <…>. У нас с будущего года дефицит, и дальше он нарастает. Мы ждать <…> не готовы", - заявил Трутнев.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.