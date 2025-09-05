На эти цели из регионального бюджета запланировано 3 млн рублей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 сентября. /ТАСС/. Выплату в размере до 300 тыс. рублей на обзаведение хозяйством смогут получить молодые сотрудники организаций агропромышленного комплекса или крестьянско-фермерских хозяйств Свердловской области. На субсидию могут рассчитывать молодые люди до 35 лет, сообщил в своем Telegram-канале временно исполняющий обязанности губернатора региона Денис Паслер.

"На заседании принял решение о выделении средств на "подъемные" для начинающих аграриев. Молодые сотрудники организаций агропромышленного комплекса или крестьянско-фермерских хозяйств с высшим образованием смогут получить 300 тысяч рублей, а специалисты, имеющие среднее профессиональное образование, - 200 тысяч рублей, на обустройство быта. Грамотные, высококвалифицированные специалисты нужны каждому современному селу Свердловской области. Поступательно решаем эту задачу", - написал он.

В департаменте информационной политики региона отметили, что на субсидию могут рассчитывать молодые люди до 35 лет, которые работают в организациях агропромышленного комплекса или крестьянско-фермерских хозяйствах. На эти цели из регионального бюджета запланировано 3 млн рублей. Условия для получения "подъемных" на обзаведение хозяйством будут одинаковыми для всех претендентов - каждый молодой специалист должен отработать в сельхозорганизации не менее трех лет.

Кроме того, в Свердловской области предоставляют субсидии для реализации проекта "Кадры в АПК" - студентам, получающим аграрные профессии, компенсируется часть затрат по договорам целевого обучения, заключенным в агровузах и других высших учебных заведениях. На эти цели направлено 2,1 млн рублей, на оплату проживания студентов-аграриев - 4,6 млн рублей.

Паслер отметил, что в Свердловской области продолжается уборочная кампания - аграрии уже обработали 53 тыс. гектаров полей и собрали более 160 тыс. тонн зерна. Семенами местной селекции засеяна практически вся площадь зерновых полей региона, в том числе пшеницей - более 97%, ячменем - 97% и овсом - 100% злаковых полей региона. Урожайность зерна составляет в среднем 30 центнеров с каждого гектара.