На предприятии планируется ежегодно перерабатывать до 4,5 млн тонн руды и производить до 4 тонн золота

ИРКУТСК, 5 сентября. /ТАСС/. Горно-обогатительный комбинат "Светловский" компании "Высочайший" (GV Gold) запустили на одноименном месторождении в Бодайбинском районе Иркутской области. Об этом говорится в сообщении правительства региона.

"В Иркутской области произведен технологический запуск золотоизвлекательной фабрики ГОКа "Светловский" АО "Высочайший". <…> Проект по строительству ГОКа "Светловский" реализован в кратчайшие сроки - за 2,5 года. После выхода на проектную мощность в 2026 году на предприятии планируется ежегодно перерабатывать до 4,5 млн тонн руды в год и производить до четырех тонн золота", - говорится в сообщении.

При этом на лицензионных площадях Светловского рудного поля продолжается масштабная геологоразведка с целью наращивания минерально-сырьевой базы. По словам губернатора области Игоря Кобзева, проект "Светловский" включен в Стратегию социально-экономического развития Сибирского федерального округа до 2035 года. Правительство региона оказывает поддержку в реализации проекта.

Так, между компанией, Минэкономразвития и областью было заключено соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК). Компания вложила средства в создание объектов инфраструктуры перерабатывающего комплекса, вахтового поселка, вспомогательных зданий и сооружений. Заключение такого соглашения гарантировало неизменность законодательства и условий реализации проекта на весь срок его действия, а также возмещение части расходов на создание инфраструктуры.

"Иркутская область - лидер в России по запасам золота, на территории региона располагаются более 30 % от общероссийского показателя. В последние годы Приангарье интенсивно наращивает потенциал золотодобычи. И реализация данного проекта не только укрепляет экономический потенциал Иркутской области, но и создает новые рабочие места, способствует развитию инфраструктуры и повышению инвестиционной привлекательности Бодайбинского района и области в целом", - заявил губернатор.

При реализации проекта в городе Бодайбо и районе было построено 112 км дорожного полотна, волоконно-оптическая линия связи и линия электропередачи, проведены сотовая и беспроводная интернет-связь для сотрудников компании. За десять лет отработки месторождения объем инвестиций в социально-экономическое развитие региона превысят 30 млрд рублей, а налоговые поступления в бюджеты всех уровней - 10 млрд рублей. АО "Высочайший" (GV Gold) входит в десятку ведущих золотодобывающих предприятий России. В состав компании входят производственные активы на территории Иркутской области и Якутии.