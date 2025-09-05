Прием оплаты по Системе быстрых платежей для бизнеса доступен во всех 82 региональных управлениях почтовой связи

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Воспользоваться сервисом ВТБ для моментального пополнения баланса личного кабинета через Систему быстрых платежей (СБП) теперь могут почти 150 тыс. компаний со всей страны, работающих с "Почтой России". Об этом компании заявили в рамках Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Проект стал одним из самых масштабных кейсов в стране по внедрению цифровых B2B-платежей в государственном сегменте - сегодня прием оплаты по СБП для бизнеса доступен во всех 82 региональных управлениях почтовой связи", - сказал руководитель департамента транзакционного бизнеса ВТБ Игорь Острейко.

Благодаря сервису, который позволяет юридическим лицам оплачивать товары и услуги от "Почты России" через СБП, безналичные расчеты стали доступны бизнесу круглосуточно и мгновенно. Поскольку все данные в системе подставляются автоматически, компании избегают ошибок при В2В-оплате.

По данным ВТБ, самым востребованным сервис стал для бизнеса из Центрального федерального округа - треть всех подключившихся компаний. На втором месте оказался бизнес Приволжского федерального округа (16,3% компаний), а на третьем - Северо-западный федеральный округ (14,9%).