Его предлагается увеличить до года со дня совершения правонарушения

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Правительство РФ внесло на рассмотрение Госдумы законопроект об увеличении срока давности для привлечения к административной ответственности за прокат или показ фильмов без прокатного удостоверения до одного года. Текст законопроекта опубликован в думской электронной базе.

Изменения предлагается внести в Кодекс РФ об административных правонарушениях. Срок давности привлечения к ответственности за нарушения, предусмотренные статьей 14.58 (осуществление проката фильма и (или) показа фильма без прокатного удостоверения на фильм) предлагается увеличить до одного года со дня совершения правонарушения. В настоящее время для выявления обстоятельств дела составляет двое суток с момента выявления указанного правонарушения.

Также прописывается возможность проведения административного расследования по указанной статье. Как отмечается в пояснительной записке, указанные изменения позволят должностным лицам Минкультуры РФ проводить опрос свидетелей и привлекаемых к административной ответственности лиц, запрашивать необходимые документы для установления лиц-демонстраторов фильмов без прокатного удостоверения.

Авторы проекта указали, что сотрудникам Минкультуры часто не хватает времени и сведений для выяснения обстоятельств дела, что не позволяет сформировать качественную доказательную базу. Судьи возвращают материалы на доработку, а потом и вовсе принимают решение о прекращении дела в связи с отсутствием состава административного правонарушения или в связи с истечением срока давности привлечения к ответственности. "Таким образом, недостаточно действующих на данный момент сроков, в течение которых необходимо рассмотреть дело об административном правонарушении и привлечь правонарушителей к административной ответственности, что негативно сказывается на собираемости штрафов", - говорится в документе.