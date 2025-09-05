Интерес к Трансарктическому коридору может ускорить постройку порта в Якутии

Транспортный коридор должен предусматривать наличие морской инфраструктуры, которая будет обеспечивать безопасное судоходство и связь между крупнейшими реками и Севморпутем

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Растущая заинтересованность российских и иностранных компаний в Трансарктическом транспортном коридоре, о которой рассказал президент России Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ), может ускорить строительство глубоководного порта в Якутии. Об этом сообщил ТАСС по итогам пленарного заседания глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

"Безусловно, Трансарктический транспортный коридор должен предусматривать наличие морской инфраструктуры, которая будет обеспечивать безопасное судоходство и связь между крупнейшими реками и Севморпутем. Роль порта морского глубоководного, обеспечивающего в том числе безаварийную работу всего Севморпути между Диксоном и Певеком, может играть только район Тикси - Найба, где должен быть построен порт. Безусловно, все эти решения, [которые будут приняты по итогам пленарного заседания], убыстрят окончательное принятие строительства данного порта", - сказал Николаев.

В 2024 году Якутия и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ) в ходе ВЭФ подписали соглашение о сотрудничестве по строительству морского порта Найба. Тикси вошел в список опорных территорий Арктической зоны РФ. В этот список вошли как города, так и небольшие поселки, которые имеют стратегическое значение для страны. Тикси - самый северный морской порт России.

