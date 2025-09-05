В Магаданской области первые магазины "Пятерочка" появятся в 2026 году

Появление крупных ретейлеров создаст конкурентную среду и сдержит рост цен, сообщил губернатор региона Сергей Носов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Первые магазины "Пятерочка" должны открыться в Магаданской области в первом квартале 2026 года, сообщил губернатор региона Сергей Носов в своем Telegram-канале.

"Обсудил с Х5 Group открытие магазинов "Пятерочка" в Магадане. Первые торговые точки должны заработать в регионе уже в первом квартале 2026 года. Всего планируется открытие около 15 магазинов", - написал он.

Носов добавил, что компания понимает всю сложность логистики, однако готова обеспечить стабильный ассортимент и качество. По его словам, появление крупных ретейлеров создаст в регионе конкурентную среду и позволит сдержать рост цен.

В преддверии открытия X Восточного экономического форума X5 Group сообщила об открытии первой "Пятерочки" на острове Русский в Приморском крае. Магазин на территории кампуса Дальневосточного федерального университета стал первым сетевым на острове.

Х Восточный экономический форум проходит во Владивостоке 3-6 сентября. Главная тема ВЭФ - "Дальний Восток: сотрудничество во имя мира и процветания". Организатор ВЭФ - Фонд Росконгресс. ТАСС - генеральный информационный партнер форума.