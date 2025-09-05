Как считает белорусский лидер, когда речь идет о правовом регулировании этой сферы, приоритетом является защита интересов не только государства, но и каждого гражданина

МИНСК, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко считает недопустимыми махинации с криптовалютами в стране.

Глава государства провел совещание по вопросам развития сферы цифровых знаков. Как считает белорусский лидер, когда речь идет о правовом регулировании этой сферы, приоритетом является защита интересов не только государства, но и каждого гражданина. По данным агентства БелТА, президент заявил о необходимости контроля организаций, которые работают с криптовалютами в Белоруссии. Ответственность в этой области несет руководство криптобиржи, созданной в Парке высоких технологий.

"Не смотрят - в тюрьму. Не на совещание к президенту, а в тюрьму. Тогда будет все хорошо. Потому что меня завалили документами на сегодняшний день. Одни против, другие - за, и так далее. Страшно читать эти документы: «Если сегодня не примем решение, завтра обвалимся. Ни картошки, ни зерна, ничего не будет». Мне так пишут", - пояснил Лукашенко.

Председатель Комитета госконтроля Василий Герасимов в качестве одного из примеров, когда пострадали граждане, вложившие свои средства в токены, привел уголовное дело. Он пояснил, что фирма, организованная гражданами Казахстана, осуществила 16 выпусков токенов, но заплатили гражданам лишь за четыре. Остальное же было выведено за рубеж. От этих действий пострадали около 1,6 тыс. белорусов.