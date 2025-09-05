К 17:02 мск стоимость фьючерса ускорила рост до $3 653,9 за тройскую унцию

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Стоимость фьючерса на золото с поставкой в декабре 2025 года на бирже Comex (подразделение Нью-Йоркской товарной биржи) обновила исторический максимум, поднявшись выше $3 650 за тройскую унцию, следует из данных торговой площадки.

По данным на 16:48 мск, цена на драгметалл составляла $3 650,4 за тройскую унцию (+0,91%). По состоянию на 17:02 мск стоимость золота ускорила рост до $3 653,9 за тройскую унцию (+1%).

Золото дорожает на фоне снижения котировок нефти. Так, цена нефти Brent на лондонской бирже ICE опустилась ниже $66 за баррель впервые с 20 августа. По данным биржи на 15:53 мск, цена фьючерса на нефть Brent с поставкой в ноябре 2025 года снижалась на 2,29% - до $65,35 за баррель.