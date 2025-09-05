Ядров назвал аэропорты, с которыми заключат концессии в рамках инфраструктурного сбора

По словам главы Росавиации, это аэропорты Кемерово, Ставрополь и Чита

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Концессии в рамках инфраструктурного сбора для реконструкции планируется заключить с аэропортами Кемерово, Ставрополь и Чита. Об этом сообщил журналистам руководитель Росавиации Дмитрий Ядров в кулуарах Восточного экономического форума.

"Кемерово, Ставрополь, Чита. По Кемерово мы проект распоряжения по концессии направили в Минтранс. Я думаю, что он скоро уйдет на согласование в ФОИВы", - ответил Ядров на вопрос о первых проектах по сбору для реконструкции аэропортов.

Как уточнил глава Росавиации, Кемерово - шаблонный проект, "по нему уже будут следующие - и Чита, и Ставрополь".

"Удобно, что это все идет в рамках одного холдинга - "Новапорт". Он должен определиться окончательно с перечнем аэропортов и подать соответствующую заявку, чтобы мы издали это распоряжение", - отметил он.

Ядров отметил, что методика определения тарифа согласована. Так, при удорожании проекта или при возникновении определенных рисков, правила по инфраструктурному сбору также определены.

"При реализации мероприятий по концессии мы должны нивелировать риски, чтобы мы не столкнулись с выделением дополнительных средств со стороны федерального бюджета в первую очередь. Мы категорически против, потому что государство уже в виде капитального гранта средства выдает, плюс сбор позволяет инвесторам чувствовать себя комфортно даже с учетом текущей ключевой ставки", - добавил он.

О сборе

В России с 1 сентября вступил в силу закон о введении сбора с авиакомпаний на строительство и реконструкциюинфраструктуры аэропортов. Взимать деньги будут в конкретных аэропортах, список которых должно определить правительство. Для этих целей аэропорты объединят по группам - на основании их заявлений и решения кабмина. Средства, полученные от сбора внутри одной группы, пойдут на строительство и реконструкцию аэропортов в этой же группе. Инфраструктурный сбор взимается с юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, осуществляющих коммерческие воздушные перевозки.

Правительство также установит, в каком порядке сбор будет формироваться, взиматься, аккумулироваться и использоваться, как будут составляться аэропортовые группы, на какие объекты будет разрешено тратить средства. В описанные группы не войдут аэропорты, с которыми до дня вступления закона в силу заключены концессионные соглашения о строительстве и или реконструкции объектов инфраструктуры.

Минтранс РФ опубликовал проект постановления с разработанными правилами сбора в размере 150 рублей с одного авиапассажира в фонд реконструкции аэродромов и его использования. Правила могут вступить в силу с 1 марта 2026 года и будут действовать до 1 марта 2032 года. Так, при принятии документа будет введен новый инфраструктурный сбор, который будут взимать с пассажиров. Согласно проекту, платить сбор будут авиакомпании, а оператор инфраструктурного сбора - ФГУП "Администрация гражданских аэропортов (аэродромов)" будет аккумулировать и использовать сбор.

О форуме

