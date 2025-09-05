Компании указали, бизнес-структуры массово ввозят машины через физлиц, используя льготные ставки утильсбора

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Руководители отечественных автопроизводителей "Камаз", группы "ГАЗ" и "Соллерс" направили письмо на имя главы Минпромторга РФ Антона Алиханова с просьбой пересмотреть систему расчета утилизационного сбора ввозимых автомобилей, увязать прогрессивную шкалу, прежде всего, с мощностью двигателя, а не с его объемом. Производители указывают, что бизнес-структуры массово ввозят автомобили через физлиц, используя льготные ставки утильсбора. Документ есть в распоряжении ТАСС.

"<...> Видится целесообразным актуализировать систему расчета утилизационного сбора, увязав прогрессивную шкалу, прежде всего, с мощностью двигателя, а не с его объемом", - сказано в письме.

"<...> Предлагается также распространить прогрессивную шкалу, увязанную с мощностью двигателя, на физических лиц, ввозящих транспортные средства для личного пользования, но с применением льготных ставок для ввоза массовых автомобилей с мощностными характеристиками до 160 л. с. (наибольшая доля среди ввозимых автомобилей)", - указывается в документе.

Производители отмечают, что значительная часть импорта автомобилей через физических лиц осуществляется по схемам, когда машины оформляются на физлиц по льготным ставкам утилизационного сбора, несмотря на их ввоз бизнес-структурами, что приводит к значительным потерям бюджета и снижению уровня безопасности и качества на рынке.

"При использовании такой "серой схемы" бюджет недополучает значительные суммы утилизационного сбора. Такие автомобили ввозятся без гарантий их качества и безопасности, а также зачастую без надлежащего обслуживания и снабжения запасными частями", - подчеркивают автопроизводители.