Настоящее и будущее экономического благополучия Сибири связано с развитием транспорта, сообщил заместитель председателя Госдумы

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Регионам Сибири необходимо активизировать реализацию проектов по созданию железнодорожных, автомобильных и авиационных транспортных коридоров. Такое мнение высказал ТАСС на Восточном экономическом форуме (ВЭФ) заместитель председателя Госдумы Шолбан Кара-оол.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на ВЭФ отметил растущую заинтересованность в трансарктическом транспортном коридоре из Санкт-Петербурга во Владивосток со стороны российских и иностранных компаний. По его словам, необходимо, чтобы коридор действовал в комплексе со всеми прилегающими к Северному морскому пути территориями.

"Регионам Сибири сейчас как никогда важно скорее активизировать проекты по созданию железнодорожных, автомобильных и авиационных транспортных коридоров. Я просто уверен, что наш президент Владимир Владимирович Путин будет приветствовать инициативность и настырность с мест, он ждет прорывных решений от нас", - сказал Кара-оол.

По его словам, в связи "с разворотом России на Восток" регионы Сибири могут прорубить "окно возможностей" в страны АТР. "В привязке к Туве и всей Сибири, окно возможностей - это транспортные коридоры: железнодорожный, автомобильный и авиационный. Настоящее и будущее экономического благополучия Сибири, в первую очередь, связано с развитием именно этой транспортной триады", - заключил Кара-оол.

