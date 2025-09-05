Александр Пахомов признал, что также сталкивался с подобными звонками злоумышленников якобы от Банка России

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. При получении подозрительных сообщений или звонков следует всегда сохранять "холодную голову" и ни в коем случае не поддаваться на уловки мошенников. Об этом заявил в интервью ТАСС на полях Восточного экономического форума заместитель президента - председателя правления ВТБ Александр Пахомов.

"В любом случае клиенту [банка] важно всегда сохранять "холодную голову". Не надо делиться ни с кем кодами из смс. Никакой Центробанк вам лично звонить не будет", - сказал банкир.

Он признал, что также сталкивался с подобными мошенническими звонками якобы от Банка России. "На это ни в коем случае нельзя вестись. Лучше посоветуйтесь со своими близкими. А еще лучше - вообще не начинать разговор, если он кажется вам подозрительным", - добавил он.

