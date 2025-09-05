Для стимулирования поставок, а также развития биржевой торговли и повышения прозрачности ценообразования министерство совместно с отраслевыми союзами и компаниями-экспортерами прорабатывает некоторые меры

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Россия с начала сельскохозяйственного сезона 2025 года поставила за рубеж более 7 млн тонн зерна, объем экспорта во втором полугодии 2025 года составит около 33 млн тонн. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза РФ.

"С начала текущего сельскохозяйственного сезона за рубеж было поставлено более 7 млн тонн зерна. Объем экспорта во втором полугодии 2025 года, по предварительным оценкам, составит порядка 33 млн тонн", - говорится в сообщении.

Министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут провела совещание с ведущими экспортерами зерновых. Участники мероприятия обсудили прогнозы поставок, вопросы логистики и развития биржевой торговли.

В министерстве рассказали, что для стимулирования поставок, а также развития биржевой торговли и повышения прозрачности ценообразования Минсельхоз совместно с отраслевыми союзами и компаниями-экспортерами прорабатывает некоторые меры. Среди них - приоритизация железнодорожных перевозок продукции АПК, приобретенной на биржевых торгах.

Участники совещания отметили, что развитие биржевых механизмов позволит повысить конкурентоспособность отечественного зерна, укрепить позиции России на мировом рынке и снизить влияние внешних факторов на внутренние цены, а также будет способствовать развитию производных финансовых инструментов для хеджирования рисков производителей.