С точки зрения борьбы с мошенниками мессенджер на порядок эффективнее благодаря локализации, указал зампредседателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Национальный мессенджер Max на данный момент является одним из наиболее безопасных способов общения в России. Такое мнение выразил заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов на Восточном экономическом форуме.

"Max за короткий срок стал одним из наиболее безопасных способов общения в России благодаря тому, что серверы и данные пользователей хранятся внутри страны. Если на технологическом уровне можно говорить о паритете с иностранными мессенджерами, то с точки зрения борьбы с мошенниками Max на порядок эффективнее благодаря локализации", - сказал Кузнецов, чьи слова приводятся в сообщении пресс-службы банка.

Спикер отметил, что для борьбы с мошенничеством в мессенджере используется наиболее эффективный комплекс мер - интеграция технологий, быстрая реакция на инциденты в режиме 24/7 и оперативное содействие полиции в поимке преступников.

"Попытки мошенников действовать в нацмессенджере привели к тому, что они быстро попадают в поле зрения правоохранительных органов. Уже есть случаи задержания. Несколько раз попавшись, мошенники предпочитают избегать общения в Max, мы видим это как тренд", - добавил Кузнецов.

По его словам, защиту пользователям мессенджера обеспечивают передовые IT-компании страны. "В числе компаний - Сбер. Совместно с "ВКонтакте" мы внедряем технологии киберзащиты, чтобы обеспечить безопасное пространство для миллионов пользователей. Также напоминаю, что при использовании любых мессенджеров важно не передавать третьим лицам логины и пароли от своих аккаунтов, чтобы не стать жертвой мошенников", - пояснил Кузнецов, его слова приводятся в сообщении пресс-службы.

