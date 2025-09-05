Суэцкий канал также подорожал - на 5-15% в зависимости от типа судна

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Стоимость прохода судов через Босфор и Дарданеллы выросла в семь раз за два года. Суэцкий канал также подорожал - на 5-15% в зависимости от типа судна, говорится в сообщении транспортной группы Fesco по итогам сессии в рамках Восточного экономического форума с участием генерального директора группы Петра Иванова.

"Стоимость прохода судов через Босфор и Дарданеллы выросла в 7 раз за два года. Суэцкий канал тоже подорожал - на 5-15% в зависимости от типа судна. На фоне растущих издержек интерес к Трансарктическому транспортному коридору будет только расти - он быстрее и безопаснее", - сказано в сообщении.

При этом отмечается, что ставки фрахта снижаются. Так, стоимость перевозки одного 20-футового контейнера (1 TEU) по маршруту Шанхай - Владивосток упала с $9 тыс. в 2021 году до $1,5-1,7 тыс. Причиной этого в Fesco называют охлаждение спроса и профицит тоннажа флота. Кроме того, до 2028 года в строй планируется ввести суда общей вместимостью почти 10 млн TEU, что, как ожидается, продолжит оказывать давление на тарифы.

В группе также добавили, что контейнерный рынок не стабилен.

"У компаний и инвесторов в логистику должно быть 2-3 стратегии с возможностью быстрой перестройки. Fesco хеджирует риски, развивая как deep sea маршруты, так и железнодорожные перевозки, инвестируя в вагоны, суда и терминалы", - указано в сообщении.

