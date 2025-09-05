Они помогут производителям выйти на международные рынки, отметил губернатор Архангельской области Александр Цыбульский

АРХАНГЕЛЬСК, 5 сентября. /ТАСС/. Меры поддержки организаций потребительской кооперации рассмотрят на комиссии Госсовета по направлению "Международная кооперация и экспорт", которую возглавляет губернатор Архангельской области Александр Цыбульский.

Механизмы поддержки помогут производителям выйти на международные рынки, сказал Цыбульский журналистам на Международном форуме потребительской кооперации "Сильные традиции - новые возможности", который проходит в Архангельске совместно с Маргаритинской ярмаркой. Маргаритинская ярмарка - крупнейшее торгово-промышленное событие года в Архангельской области.

"Потребкооперация точно может быть хорошей платформой для развития российского несырьевого неэнергетического экспорта, - сказал Цыбульский. - Я вижу развитие международной составляющей кооперации в качестве одной из приоритетных тем комиссии Госсовета, которую возглавляю. Международный кооперативный альянс объединяет 110 стран, это разветвленная сеть и самый короткий путь для наших производителей, чтобы товары попали на экспортные рынки. Малому и микробизнесу сложно в одиночку поставлять свои товары на зарубежные рынки. Обязательно займемся этим вопросом в рамках работы комиссии Госсовета, будем прорабатывать меры поддержки и механизмы, которые смогут сделать бесшовным путь товара на экспортные рынки, снизить издержки наших компаний по транспортировке экспортных грузов на внешние рынки".

Председатель совета Центросоюза РФ Дмитрий Зубов отметил, что одна из важных задач по развитию кооперации - это привлечение и поддержка молодежи. Следующий форум будет называться Всемирным фестивалем молодежи кооперации и пройдет в Казани.

"Мы только анонсировали проведение следующего форума, а на него уже заявились свыше 40 стран, - сказал Зубов. - Сегодня на форуме мы обсуждали, что пока не существует молодежной структуры, которая выступит в этой части интегратором. Мы хотим, чтобы кооперация взяла на себя эту роль. Сегодня мы уже создаем международную образовательную платформу, объявили, что будем бесплатно учить в наших университетах представителей стран, которые входят в кооперативный альянс. Они будут амбассадорами, чтобы нести наши идеи миру".

Маргаритинская ярмарка - главная визитная карточка торговой жизни Архангельской области (Поморья), в XVI-XVII веках - крупнейшая международная ярмарка в России, ежегодные таможенные поступления с которой, вплоть до основания Санкт-Петербурга, в среднем составляли до 2/3 всех денежных доходов государственной казны. Начало Маргаритинской ярмарки приурочено к дате древнего осеннего праздника - Поморского нового года - 14 сентября (Новолетие, Семенов день). Маргаритинская ярмарка в современном виде проводится в Архангельске с 2001 года.