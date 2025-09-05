Закон о создании международной территории опережающего развития на Дальнем Востоке вступит в силу с 1 января 2026 года

ВЛАДИВОСТОК, 5 сентября. /ТАСС/. Проекты, связанные с развитием Севморпути, Трансарктического транспортного коридора (ТТК) и созданием минерально-сырьевого центра и атомной станции малой мощности (АСММ) в Арктической зоне Якутии, могут привлечь иностранных инвесторов. Такое мнение выразил ТАСС министр по развитию Арктики и делам народов Севера Республики Саха (Якутия) Владимир Черноградский, комментируя возможность появления МТОР на территории региона.

Закон о создании международной территории опережающего развития (МТОР) на Дальнем Востоке вступит в силу с 1 января 2026 года. МТОР может создаваться для реализации в Дальневосточном федеральном округе совместных с иностранными партнерами инвестиционных проектов.

"Как известно, сейчас идет формирование новой стратегии развития Северного морского пути и ТТК. Нами внесены предложения, направленные на интеграцию континентальных водных речных маршрутов с Северным морским путем. Совместно с федеральным центром рассматриваются проекты развития Янского минерально-сырьевого центра, реализуется проект энергообеспечения производственных мощностей недропользователей - начато строительство атомной станции малой мощности в поселке Усть-Куйга. В свете этого можно как возможный вариант предположить отдельные районы на территориях Булунского, Усть-Янского районов", - сообщил Черноградский в преддверии сессии "Арктика: информационная политика" на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Тикси в Булунском районе - самый северный морской порт России, идет развитие агломерации Тикси - Найба, которая связана с развитием Севморпути. Первая в мире наземная АСММ в поселке Усть-Куйга в Якутии - уникальный проект не только из-за размещения (географически она станет самой северной АЭС), но и в плане технологий. На станцию установят реактор РИТМ-200Н, оснащенный комбинацией активных и пассивных систем безопасности.

