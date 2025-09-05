Защиту проекта запланировали на сентябрь

САМАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Работы по эскизному проекту нового тяжелого двигателя ПД-26 завершены, говорится в материалах к совещанию президента РФ Владимира Путина по двигателестроению.

"На базе разработанного газогенератора двигателя ПД-35 завершены работы по эскизному проекту двигателя ПД-26, защита проекта планируется в сентябре 2025 года с закрытием госконтракта между Минпромторгом России и ПАО "Ил", - сказано в материалах.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров сообщал, что создаваемый в России тяжелый авиадвигатель будет иметь тягу 26 тонн, агрегат может быть использован как для военных транспортных самолетов, так и для перспективного пассажирского широкофюзеляжного лайнера.