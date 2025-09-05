Совместные проекты будут касаться газа, нефти и электроэнергии, сообщила словацкий министр экономики Дениса Сакова

БРАТИСЛАВА, 5 сентября. /ТАСС/. Словакия и Украина будут сотрудничать в сфере энергетики по проектам, где их интересы совпадают. Об этом сообщила вице-премьер, министр экономики Словакии Дениса Сакова.

"Словакия и Украина будут развивать сотрудничество в сфере энергетики в тех случаях, когда их интересы совпадают", - привело слова вице-премьера информационное агентство TASR. Сакова, которая сопровождала премьера республики Роберта Фицо на переговорах с Владимиром Зеленским в Ужгороде, также отметила, что иногда из-за разницы во взглядах невозможно достичь компромисса.

Политик проинформировала, что 8 сентября в словацком министерстве экономики состоится встреча с украинскими партнерами. "Это будет моя первая встреча по вопросу [возможной] транспортировки украинской нефти через территорию Словакии", - отметила Сакова.

Совместные с Украиной проекты, по ее словам, будут касаться газа, нефти и электроэнергии. Один из них должен быть реализован в 2032 году и касается поставок электричества через объект энергетической инфраструктуры "Мукачево - Велке-Капушаны" на словацко-украинской границе.

В ходе переговоров в Ужгороде словацкого вице-премьера с украинскими партнерами, согласно данным TASR, обсуждался вопрос диверсификации источников получения и поставок энергетического сырья в Словакию. Республике, как напомнила Сакова, было предоставлено исключение из санкций Евросоюза на импорт российской нефти.