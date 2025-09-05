Его разработка находится на стадии стендовых испытаний

САМАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Разработка двигателя ВК-1600В для легкого вертолета типа Ка-62 находится на стадии стендовых испытаний, его сертификация запланирована на II квартал 2026 года. Об этом говорится в материалах к совещанию президента РФ Владимира Путина по двигателестроению.

"[Двигатель ВК-1600В] разрабатывается с 2019 года для применения в составе легких вертолетов типа Ка-62, в том числе для импортозамещения двигателя Ardiden 3G компании Safran. <...> Сертификация двигателя запланирована на II квартал 2026 года. В настоящее время разработка двигателя находится на стадии стендовых испытаний", - говорится в материалах.

Двигатель ВК-1600В предназначен для установки на вертолеты Ка-62, многоцелевые и специальные вертолеты взлетной массой 5-8 тонн. На сегодняшний день не существует отечественных двигателей такой размерности. О начале стендовых испытаний сообщалось в мае 2022 года.