На Запорожье приняли программу приведения в нормативное состояние автодорог

Этот системный документ будет полезен для развития региона, сообщил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 сентября. /ТАСС/. Вице-премьер РФ Марат Хуснуллин и губернатор Запорожской области Евгений Балицкий подписали программу приведения в нормативное состояние автомобильных дорог в регионе.

"Обсудили формирование бюджета и вопросы реализации нацпроекта "Инфраструктура для жизни". <...> Мы подписали, как ранее в ДНР, программу приведения в нормативное состояние автомобильных дорог Запорожской области. Благодарю Евгения Витальевича и его команду за проведенную работу и считаю, что этот системный документ будет полезен для развития региона", - написал Хуснуллин в своем Telegram-канале по итогам рабочей поездки в область.

1 августа вице-премьер Марат Хуснуллин и глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин подписали программу приведения в нормативное состояние автомобильных дорог в республике сроком до 2030 года, в которой детально прописаны сроки и финансирование работ по федеральным, региональным и муниципальным дорогам.