В первую очередь речь о тех компетенциях, которые сформировали в том числе в рамках проекта МС-21, указал вице-премьер Денис Мантуров

САМАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Россия готова поставлять комплектующие для проектируемого в КНР широкофюзеляжного самолета, заявил журналистам вице-премьер Денис Мантуров.

"Ну, во-первых, еще пока самого самолета нет. Поэтому как самолет появится, то и поставки появятся. Мы готовы к осуществлению таких поставок. В первую очередь идет речь о тех компетенциях, которые мы сформировали в том числе в рамках проекта МС-21. Это композитное крыло, ну и в том числе тяжелый двигатель на базе газогенератора ПД-35, 26 тонн тяги, который сейчас ложится в основу Ил-100, этого военно-транспортного самолета, и, возможно, будущего варианта МС-21-500 и 600, где будет тоже использоваться ПД-26.Такая опция существует. Это на решение наших китайских партнеров ", - сказал Мантуров.