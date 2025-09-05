При этом по итогам года ожидается спад в 24% или 20%, отметил вице-премьер

САМАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Понижение ключевой ставки позволит улучшить продажи на авторынке, однако по итогам года будет спад, сказал журналистам вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Большая надежда на то, что тенденция по снижению ставки будет сохраняться до конца года, это существенным образом повлияет на принятие покупателями решения о приобретении автомобиля. И, наверное, те показатели, которые дает АЕБ (Ассоциация европейского бизнеса - прим. ТАСС) и другие консультанты, 24% или 20% (спад продаж автомашин по итогам года), наверное, все равно, это близко к истине. Потому что <...> нарастить объемы поставок вряд ли мы сможем до конца года, потому что уже сентябрь. Но какая-то все-таки корректива возможна до конца года в сторону улучшения", - сказал Мантуров.