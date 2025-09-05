По словам американского лидера, он может инициировать процедуру по статье 301, которая наделяет президента правом принимать меры для борьбы с действиями других государств, которые негативно сказываются на американской торговле

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что будет вынужден принять меры в ответ на решение ЕС оштрафовать американскую компанию Google на $3,5 млрд.

"Сегодня Европа ударила по еще одной крупной американской компании, Google, штрафом в размере $3,5 млрд, фактически забрав деньги, которые в противном случае пошли бы на американские инвестиции и рабочие места", - написал он в Truth Social. "Мы не можем допустить, чтобы это происходило с блестящей и беспрецедентной американской изобретательностью, и, если это все же произойдет, я буду вынужден инициировать процедуру по статье 301 [Закона о торговле от 1974 года], чтобы нейтрализовать несправедливые штрафы, налагаемые на эти американские компании, которые платят налоги", - указал Трамп.

Статья 301 наделяет президента США правом принимать все надлежащие меры, в том числе повышать таможенные пошлины, для борьбы с политикой или действиями других государств, которые негативно сказываются на американской торговле или идут вразрез с международными договоренностями.