САМАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Россия стала единственной страной в мире, которая производит все комплектующие для самолетов. Об этом заявил журналистам первый вице-премьер РФ Денис Мантуров.

"Это правда. Я подтверждаю, именно так", - сказал он отвечая на вопрос журналистов, удалось ли РФ стать единственной страной в мире, которая все комплектующие для самолетов выпускает своими силами.

Первый зампред правительства отметил, что нет больше стран, где производятся абсолютно все комплектующие. "Это вынужденная была мера, это не наше было желание. Мы были заинтересованы в международной кооперации, что собственно и было в основе "Сухого Суперджета", еще разработки начала 2000-х годов. И на втором этапе, в том числе магистральный МС-21, также строился в кооперации с иностранными партнерами, но уже с большим процентом российского участия, имеется в виду. Вся приборная составляющая, вся математика была именно российской разработки, а агрегаты и приборы использовались, в том числе иностранного производства", - сказал он.

Он напомнил, что в пятницу совершил полет импортозамещенный самолет SJ-100, построенный по серийным технологиям.

"Сегодня полетел самолет, SJ-100 в Комсомольске-на-Амуре в полностью импортозамещенной версии, включая двигатель ПД-8, который сегодня уже начал серийно производиться", - отметил Мантуров.