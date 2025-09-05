Позитивная динамика в отрасли создает условия для укрепления индустриального, технологического суверенитета страны, указал президент России

САМАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Россия завершила импортозамещение двигателей для многоцелевого вертолета "Ансат" и самолета Superjet, и они соответствуют лучшим мировым стандартам. Об этом заявил на совещании по вопросам двигателестроения президент РФ Владимир Путин.

"В этом году завершено импортозамещение двигателей на вертолетах "Ансат" и самолетах Sukhoi Superjet. <...> Там установлены, соответственно, новейшие газотурбинные двигатели ВК-650В и турбореактивные двигатели ПД-8, которые соответствует лучшим мировым стандартам", - сказал глава государства.

По его словам, позитивная динамика в отрасли "создает условия для укрепления индустриального, технологического суверенитета страны, для обновления транспорта, энергетики, в целом для экономического роста и достижения национальных целей развития и, конечно, для дальнейшей ритмичной работы предприятий отрасли и их многочисленных смежников по всей стране, по всей цепочке кооперации".

Путин поблагодарил трудовые коллективы холдинга ОДК за достигнутые результаты и вклад в укрепление промышленного и оборонного потенциала России.

Двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8 тягой восемь тонн для пассажирского самолета Superjet и самолета-амфибии Бе-200 создан с применением новых российских материалов и прогрессивных технологий. В работе задействована широкая кооперация предприятий ОДК, активно применяется опыт создания двигателя ПД-14.