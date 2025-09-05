Такое распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Субсидия в размере 200 млн рублей будет выделена Удмуртии на строительство набережной в Ижевске. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Выделить в 2025 году Минстрою России из резервного фонда правительства Российской Федерации <…> 200 000 тыс. рублей на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии <…> бюджету Удмуртской Республики в целях софинансирования расходных обязательств <…> при реализации мероприятий по строительству набережной имени Зодчего Дудина в г. Ижевске", - следует из документа, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Соглашение о предоставлении субсидии будет заключено не позднее чем через 30 дней. В июле 2022 года глава Удмуртии Александр Бречалов сообщил о завершении работ на эспланаде и предстоящем поэтапном обновлении площадки по направлению к набережной. Власти заявляли, что планируют участвовать в соответствующих федеральных программах.