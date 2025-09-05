За всю историю создали 10 тыс., указал глава Роскосмоса

САМАРА, 5 сентября. /ТАСС/. "ОДК-Кузнецов" (входит в Ростех) за ближайшие семь лет произведет 600 двигателей РД-107A для ракет-носителей семейства "Союз". Об этом президенту РФ Владимиру Путину рассказал глава Роскосмоса Дмитрий Баканов во время посещения предприятия.

"На "Союз-2.1" самый востребованный у нас двигатель. За всю историю 10 тыс. двигателей произведено. Для первой и второй ступеней "Союза" второго <...>. Поэтому такая надежность двигателей. На ближайшие семь лет еще 600 движков у нас будет", - сообщил Баканов.

Жидкостный ракетный двигатель РД-107A/108А разработан и производится на "ОДК-Кузнецов". Серийно выпускается в Самаре более 50 лет.