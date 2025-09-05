Путин: Россия смогла разработать собственные инновационные турбины

Их активно используют, в том числе в газотранспортной инфраструктуре, отметил президент РФ

САМАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Россия смогла за короткое время на фоне санкций создать собственные инновационные турбины, которые используются в сфере энергетики. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам двигателестроения.

"В условиях санкционных ограничений удалось за короткие сроки разработать ряд инновационных двигателей для энергетики. Они активно используются, в том числе в газотранспортной инфраструктуре. С учетом наших больших планов по газификации регионов России, по новым экспортным маршрутам, включая проект "Сила Сибири - 2", это крайне важная тема", - подчеркнул глава государства.

Путин добавил, что уже есть хорошие наработки.

"Сейчас только показывали - это [серийно выпускаемый газотурбинный двигатель большой мощности] ГТД-110М, который ни в чем не уступает, а по некоторым параметрам превосходит зарубежные аналоги. Этот двигатель пользуется спросом и востребован отечественным ТЭКом. Нужно наращивать его производство, объем поставки такой продукции", - подчеркнул глава государства.