Путин призвал привлекать в конструкторские бюро молодых специалистов

Президент подчеркнул необходимость и дальше развивать известную во всем мире отечественную конструкторскую школу авиационного и ракетного двигателестроения

САМАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин указал на важность создания условий для привлечения в конструкторские бюро и на предприятия молодых специалистов.

"Крайне важно создавать условия для привлечения в КБ и на предприятия молодых, талантливых специалистов, целых команд инженеров, разработчиков, производственников", - отметил Путин в ходе совещания по вопросам двигателестроения.

Президент уточнил, что в ходе посещения предприятия ему как раз сказали, что процесс по созданию условий для молодых специалистов уже идет. "Это было очень приятно услышать, - сказал глава государства. - Очень хорошо".

"Подчеркну, что необходимо и дальше совершенствовать двигатели современного поколения, создавать заделы, проектировать новые изделия, повышать их надежность и экологичность, применять передовые технологии и инновационные решения, развивать известную во всем мире отечественную конструкторскую школу авиационного и ракетного двигателестроения", - резюмировал Путин.