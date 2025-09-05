Глава государства уточнил, что в реализации этого проекта возможна кооперация

САМАРА, 5 сентября. /ТАСС/. Реализация проекта по серийному выпуску турбореактивных двигателей ПД-26 позволит РФ модернизировать военно-транспортную авиацию. О таких планах заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам двигателестроения.

"Реализация этого проекта [по серийному выпуску двигателей ПД-26] позволит нам модернизировать не только военно-транспортную авиацию, но и откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного гражданского лайнера нового поколения", - заявил Путин.

Глава государства уточнил, что в реализации проекта возможна кооперация, и партнеры РФ проявляют к этому большой повышенный интерес.