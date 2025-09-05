Bloomberg: бюджет космического отдела Минторга США урезали на 40%

Решение ставит под угрозу программу TraCSS, которая предоставляет операторам спутников бесплатные данные для предотвращения столкновений, пишет агентство

НЬЮ-ЙОРК, 5 сентября. /ТАСС/. Администрация США сократила около 40% годового бюджета управления космической коммерции (OSC) министерства торговли, что ставит под угрозу программу снижения риска столкновений спутников на орбите. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

По их данным, Административно-бюджетное управление (в составе Минфина) уведомило OSC, что оно имеет право только на $37 млн из $65 млн годового бюджета, причем названная сумма уже освоена. Это решение ставит под угрозу программу TraCSS, которая предоставляет операторам спутников бесплатные данные для предотвращения столкновений.

В марте администрация президента Дональда Трампа уже предлагала урезать бюджет OSC почти на 85% в следующем финансовом году.