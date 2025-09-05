Эксперт Булычев: об Арктике нужно рассказывать интересно для вовлечения молодежи

Когда контент современный, развлекательный, молодежи интереснее слушать, считает полярник и исследователь Арктики, руководитель экспедиционного центра "Про путешествия"

ВЛАДИВОСТОК, 6 сентября. /ТАСС/. Историю Арктики необходимо рассказывать в развлекательном формате, используя различные формы контента, для вовлечения молодежи. Такое мнение в беседе с ТАСС на полях Восточного экономического форума (ВЭФ) высказал полярник и исследователь Арктики, руководитель экспедиционного центра "Про путешествия" Богдан Булычев.

"[Во время экспедиции] мы снимали исторический фото- и видеоматериал, рассказывающий про места через развлекательный контент. Потому что когда делаешь через приключения, создавая современный контент, развлекательный, то и больше молодежи вовлекается, такой формат воспринимается уже совсем по-другому", - сказал он.

Булычев отметил, что молодежи нужно рассказывать об историческом контексте развития Арктической зоны. "Мы пытаемся на языке молодежи создавать информационно-развивающий контент, но с элементами развлекательного. И планы у нас большие в этом направлении. <...> Сейчас подключается много тем - экология, климат, исторические событие, - то есть стараемся затронуть все, что касается развития Арктики", - добавил он.

Таблички с QR-кодами

Булычев также сообщил, что сегодня центр "Про путешествия" реализует просветительский проект, в рамках которого устанавливает специальные информационные таблички с QR-кодами в исторических местах Арктики. "В планах - пройти по историческим местам, установить таблички на значимых исторических местах Арктики. <..> Мы сделали таблички, на них подписали, что это за место, сделали небольшую, буквально в один абзац, информацию [о том, что] на этом месте было, в какие годы, добавили QR-код. Сканируя его, пользователь попадает на сайт, на котором есть точное описание места, фото- и видеоматериалы, архивные документы", - добавил он.

По словам Булычева, установлено уже 12 таких табличек вдоль западного побережья полуострова Таймыр. "В этом году хотим продолжить - установить их на восточном побережье Таймыра, в Якутии, и дойти до Новосибирских островов, как раз до последнего места зимовки экспедиции барона Толля", - сказал он.