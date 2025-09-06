Гендиректор научно-производственного центра Алексей Чадаев добавил, что боевые испытания пройдут в сентябре

МОСКВА, 6 сентября. /ТАСС/. Силы Черноморского флота получили на полигонную апробацию новейшую беспилотную лодку на оптоволоконном управлении, боевые испытания изделия запланированы на сентябрь. Об этом ТАСС сообщил генеральный директор научно-производственного центра (НПЦ) "Ушкуйник" (Великий Новгород) Алексей Чадаев.

"Сейчас на Черноморском флоте ведутся полигонные испытания новейшей беспилотной лодки на оптоволоконном управлении, разработанной специалистами НПЦ "Ушкуйник". Боевые испытания пройдут в сентябре. На изделии установлена катушка с защищенным оптоволоконным кабелем. Он тяжелый, поэтому сразу тонет, ложится на дно и катушка разматывается. Эта катушка может быть большой и даже армированной", - рассказал Чадаев.

По его словам, новая разработка НПЦ может применяться для решения различных задач. "Изделие может использоваться в качестве камикадзе, а также как авианосец для летающих дронов. Кроме того, лодка будет работать как истребитель безэкипажных катеров ВСУ, в этой ситуации на ней также размещаются FPV-дроны в контейнерах, но на радиоуправлении. На лодке установлена антенна, беспилотники взлетают, оптоволокно дает хороший канал с землей и операторы направляют FPV-дроны бить чужие БЭКи", - отметил глава НПЦ.

Чадаев также сообщил, что новейшая лодка будет впервые показана в рамках Всероссийского слета операторов боевых беспилотных систем "Дронница", который пройдет 6-7 сентября в Новгородской области.